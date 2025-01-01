Vor TV
Star Trek III - Auf der Suche nach Mr. Spock
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Vor TV
Star Trek III - Auf der Suche nach Mr. Spock
Spocks Vater Sarek bittet Kirk darum, die Leiche seines Sohnes auf dem Heimatplaneten Vulkan zur Ruhe zu betten. Sarek glaubt, dass Spocks Geist auf mysteriöse Weise überlebt hat. Doch bevor die Crew der Enterprise Nachforschungen anstellen kann, muss sie sich mit dem machtgierigen Klingonen-Kommandanten Kruge auseinander setzen ...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.