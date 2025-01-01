Starlight Express - Das Kultmusical im Pott
46 Min.Ab 12
Starlight Express - Das Kultmusical im Pott
Das Kultmusical "Starlight Express" feiert in Bochum sein 35-jähriges Jubiläum. Mit 22 neuen Darstellern und modernisierten Szenen soll das Spektakel auf Rollschuhen die Zuschauer begeistern. Die Doku gibt vier Monate vor der Premiere exklusive Einblicke in die Vorbereitungen zur Show. Wie läuft das Rollschuhtraining ab? Und welch aufwändige Bühnentechnik steckt hinter den Kulissen?
