State of Mind
State of Mind
Aus scheinbar heiterem Himmel und ohne großen Anlass ermordet Leland Fitzgerald (Ryan Gosling), Sohn des ebenso zynischen wie erfolgreichen Literaten und Alkoholikers Albert Fitzgerald (Kevin Spacey), den autistischen Bruder seiner drogensüchtigen Freundin Becky Pollard (Jena Malone). Während die Tat ihre psychologischen Spuren bei den beiden direkt betroffenen Familien hinterlässt, wittert der Psychologe, Lehrer und angehende Autor Pearl Madison (Don Cheadle) im Gefängnis die Chance auf einen Publicity-Coup.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH