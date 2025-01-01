Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
State Of Mind

State Of Mind

105 Min.Ab 12
Planet Movies105 Min.Ab 12
Planet Movies
State Of Mind

State Of Mind

Leland P. Fitzgerald (Ryan Gosling) ist ein Mörder. Aber warum hat er getötet? Jetzt, da die Tat vollbracht ist, sitzt Leland in einem Jugendgefängnis. Alle, aber vor allem die neue Lehrerin Pearl Madison, wollen wissen, warum er den geistig behinderten Bruder seiner Freundin getötet hat. Schließlich schien er den Jungen zu mögen. Leland kann sich nicht daran erinnern, die Tat begangen zu haben.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film