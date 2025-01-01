Steamboy
122 Min.Ab 12
Steamboy
Der 13-jährige Ray ist ein passionierter Erfinder und möchte in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters und Großvaters treten. Eines Tages erhält er von seinem Großvater Lloyd per Post den "Steamball", der die Energieversorgung des ganzen Landes revolutionieren könnte. Doch auch die Familie O'Hara ist hinter dem Objekt her und schickt zwei Männer, die Ray die Kugel so schnell wie möglich abnehmen sollen ...
Genre:Anime, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:JP, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH