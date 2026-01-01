Step Up 3 - Make Your Move
96 Min.Ab 6
96 Min.Ab 6
Step Up 3 - Make Your Move
Gigantisches Tanzabenteuer: Der Streetdancer Luke und seine "House of Pirates" wollen am World Jam-Wettbewerb teilnehmen, bei dem die besten Tanzcrews der Welt gegeneinander antreten. Für die Piraten ist es eine große Herausforderung, schließlich müssen sie dort ihre Erzrivalen vom "House of Samurai" besiegen. Kurzerhand macht sich Luke auf die Suche nach neuen Talenten. Bald gehören Natalie und Moose auch zum Team. Doch Natalie hat ein Geheimnis, das alles zerstören könnte.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH