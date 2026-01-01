Stereo
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Stereo
Regisseur Maximilian Erlenwein schafft einen spannenden Psychothriller mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle: Werkstattmechaniker Erik führt ein normales Leben als Ehemann und Vater auf dem Land. Das Idyll erhält allerdings Risse, als Henry auf der Bildfläche erscheint. Erik fühlt sich von ihm verfolgt. Als er feststellt, dass nur er allein Henry sehen kann, beginnt Erik an sich zu zweifeln. Hilfe sucht er bei einer Heilerin, die wieder Ordnung in seine Gedankenwelt bringen soll.
Genre:Thriller
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH