Steve Jobs
118 Min.Ab 12
118 Min.Ab 12
Steve Jobs
Die Biografie um den Apple-Mitgründer Steve Jobs fokussiert sich auf seine legendären Produktpräsentationen in den Jahren 1984, 1988 und 1989. Jobs' Innovationen sollten die Computer-Industrie verändern. Doch Konflikte, Machtkämpfe und private Probleme erschweren seine Intention, einen zugänglichen Computer für die gesamte Bevölkerung zu entwickeln.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited