Stille Nacht – Blutige Nacht
79 Min.Ab 18
79 Min.Ab 18
Stille Nacht – Blutige Nacht
Das Haus von Wilfred Butler, einem reichen, aber gestörten Mann, der 1987 Selbstmord beging, geht in den Besitz seines Enkels Jeffrey über. Seit Wilfreds Tod ist das Gebäude stark heruntergekommen und den Landentwicklern, die lukrative Eigentumswohnungen errichten wollen, ein Dorn im Auge. 25 Jahre nach Wilfreds Tod kommen Jeffrey und sein Anwalt in die Stadt, um Verhandlungen über den Verkauf des Anwesens anzutreten. Aber ein Axt schwingender Wahnsinniger hat es sich in dem Haus gemütlich gemacht. Und er möchte nicht gestört werden!
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH