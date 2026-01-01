Stillstand einer Welle
22 Min.Ab 0
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Stillstand einer Welle
In der Hochsommerhitze hat der in Gedanken versunkene Georg plötzlich nur ein Ziel: Am Wochenende seinen riesigen, verwilderten Garten wieder schön zu gestalten. Während er jedoch die Tage mit Liebeskummer allein im einst gemeinsamen Haus von ihm und seiner Ex-Frau Sieglinde verbringt – die am Ende des Wochenendes vorbeikommt –, muss er sich nicht nur dem Garten stellen, sondern auch absurden Besuchen, Erinnerungen, neugierigen Nachbarn und schließlich sich selbst.
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Martin Weiss