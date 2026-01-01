Sting
88 Min.Ab 16
88 Min.Ab 16
Sting
Charlotte (Alyla Browne) staunt nicht schlecht, als sie bei einem ihrer Streifzüge durch die Lüftungsschächte auf eine kleine, außerirdische Spinne stößt. Die 12-Jährige meint es gut mit dem Krabbeltier, das von einem Asteroiden stammt, und füttert es fleißig. Aber Charlottes 8-beiniger Freund „Sting“ legt bald bizarres Verhalten an den Tag und wächst zu einer grausigen Monsterspinne heran! Als Haustiere, Familienangehörige und Nachbar:innen spurlos verschwinden, beschließt Charlotte selbst etwas zu unternehmen. Bewaffnet mit zermörserten Mottenkugeln macht das Mädchen Jagd auf die Horrorspinne. - Preisgekrönter Film von Kiah Roache-Turner („Nekrotronic“).
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.