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Sting

Sting

88 Min.Ab 16
Tele 588 Min.Ab 16
Tele 5
Sting

Sting

Charlotte (Alyla Browne) staunt nicht schlecht, als sie bei einem ihrer Streifzüge durch die Lüftungsschächte auf eine kleine, außerirdische Spinne stößt. Die 12-Jährige meint es gut mit dem Krabbeltier, das von einem Asteroiden stammt, und füttert es fleißig. Aber Charlottes 8-beiniger Freund „Sting“ legt bald bizarres Verhalten an den Tag und wächst zu einer grausigen Monsterspinne heran! Als Haustiere, Familienangehörige und Nachbar:innen spurlos verschwinden, beschließt Charlotte selbst etwas zu unternehmen. Bewaffnet mit zermörserten Mottenkugeln macht das Mädchen Jagd auf die Horrorspinne. - Preisgekrönter Film von Kiah Roache-Turner („Nekrotronic“).

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Warner Bros. Discovery, Inc.