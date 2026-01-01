Strangers Like Us
23 Min.Ab 6
23 Min.Ab 6
Strangers Like Us
Laura und ihr Partner Elias stehen Anfang 30 vor einem neuen Lebensabschnitt. Ihre ersten Gäste im neu geerbten Haus in der Vorstadt sind ein Paar das sie im Urlaub kennengelernt haben. Ein leichter Abend entwickelt sich zu einer Nacht voller seltsamer Ereignisse. Während die Gäste sich nur allzu sehr zu Hause fühlen, ist Laura zunehmend entfremdet. Ist das noch ihr Leben?
Genre:Mystery, Drama
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Felix Krisai, Pipi Fröstl