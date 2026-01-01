Strictly Sexual – Endlich Sex!!
100 Min.Ab 16
Die Drehbuchautorin Donna und ihre beste Freundin Christi bewohnen gemeinsam ein luxuriöses Appartement in Los Angeles und sind beide in ihren bisherigen Männerbeziehungen nicht eben glücklich geworden. Als sie in einer Bar die befreundeten Bauarbeiter Stanny und Joe aufreißen und mit ihnen den besten Sex ihres Lebens haben, reift ein kühner Entschluss. Warum nicht die beiden dauerhaft als Liebesdiener engagieren und im Zelt im Garten einquartieren. Zunächst läuft es wie geplant, doch dann stellen sich echte Gefühle ein und alles wird kompliziert.
Genre:Comedy, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH