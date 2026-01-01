Stripper Zombieland
100 Min.Ab 18
100 Min.Ab 18
Stripper Zombieland
Der Horror hat ein neues Gesicht: Stripperinnen. Ein bösartiges Virus, das ausschließlich Nackttänzerinnen befällt, verwandelt diese in Zombies. Halbnackte, sexy Schönheiten fallen über die Menschen her und niemand kann sich retten - die Seuche breitet sich immer weiter aus. Die kleine, entschlossene Gruppe um den liebenswerten Freak Idaho (Benjamin Sheppard) nimmt den Kampf auf. Zusammen mit dem lakonischen Macho Frisco (Jamison Challeen), der ebenso mutigen wie feurigen Virgina (Maren McGuire) und deren latent gewalttätige Schwester West (Ileana Herrin) stellt er sich den nach Menschfleisch süchtigen Untoten um zu verhindern, dass die ganze Welt zum 'Stripper Zombieland' wird.
Genre:Comedy, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH