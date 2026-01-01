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Stronger

Stronger

115 Min.Ab 12
ATV 2115 Min.Ab 12
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ATV 2

Stronger

Packendes Drama mit Jake Gyllenhaal, das auf der Lebensgeschichte Jeff Baumans basiert: Jeff steht an der Ziellinie des Boston-Marathons, um seine Ex-Freundin Erin anzufeuern. Plötzlich kommt es in seiner Nähe zu einer Explosion, bei der er schwer verletzt wird. Im Krankenhaus erfährt Jeff, dass er beide Beine verloren hat. Nachdem er einen der Täter identifizieren kann, wird er als Nationalheld gefeiert. Doch sein persönlicher Leidensweg hat gerade erst begonnen ...

Genre:
Biografie, Drama
Produktion:
US, 2017
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH