Student Body - Kill me if you can
Student Body - Kill me if you can
Was als harmloser Spaß beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Eine Gruppe Jugendlicher bricht nachts in ihre Schule ein, um dort eine ungestörte Party zu feiern. Die verlassenen Flure, dunklen Klassenzimmer und stillen Gänge scheinen perfekt für eine aufregende Nacht ohne Regeln. Doch schon bald merken sie, dass sie nicht allein sind. Eine unheimliche Gestalt – das als Maskottchen verkleidete Symbol ihrer Schule – streift durch das Gebäude und macht Jagd auf alle, die sich darin aufhalten. Mit einem schweren Hammer bewaffnet, verfolgt die mörderische Figur ihre Opfer erbarmungslos durch die Korridore. Panik bricht aus, Fluchtwege werden versperrt und Misstrauen wächst. Während die Jugendlichen verzweifelt versuchen zu überleben, wird klar, dass jeder Fehler tödlich sein kann. Geheimnisse kommen ans Licht, Beziehungen werden auf die Probe gestellt und der Kampf ums Überleben wird immer aussichtsloser. Eine Nacht, die als Spaß begann, wird zu einem tödlichen Spiel, bei dem niemand sicher ist und jeder Moment der letzte sein könnte.