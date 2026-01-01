Stürmisch verliebt
93 Min.Ab 6
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Stürmisch verliebt
Patrizia Kolditz ist Meteorologin aus Leidenschaft. Am "Institut für Klimaforschung" sammelt sie beharrlich Wetterdaten für eine Superformel, die absolut präzise Wetter- und Klimaprognosen ermöglicht. Dabei wird der erfolglose Versicherungsmakler Robert Berndssen auf die attraktive Pat und ihre revolutionäre Formel aufmerksam. Gemeinsam mit seinem cholerischen Chef Dr. Breuer versucht Robert, an die Wetterformel zu kommen. Doch dabei hat er nicht mit Pats Charme gerechnet ...
Genre:Romanze, Comedy
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1