Subspecies: Diener des Bösen
84 Min.Ab 18
84 Min.Ab 18
Subspecies: Diener des Bösen
Ungekürzter Vampir-Kultfilm! Die drei College-Studentinnen Mara, Michelle und Lillian reisen nach Transsilvanien, um der rumänischen Kultur und dem einheimischen Aberglauben nachzuforschen. Dort geraten sie in die Fänge des teuflischen Vampirs Radu. Als sein Bruder Stefan sich auf die Seite der jungen Amerikanerinnen schlägt, eskaliert der jahrhundertealte Konflikt zwischen den Vampiren...
Genre:Horror, Fantasie
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2024 Pandastorm Pictures GmbH