Sudden Death
Der ehemalige Feuerwehrmann Darren McCord arbeitet als Hausmeister einer riesigen Eishockey-Halle. Für ihn als Sport-Fan natürlich der ideale Job. Aber dann bereiten Terroristen während des entscheidenden Meisterschaftsspiels einen Anschlag auf den anwesenden Vizepräsidenten vor. In seiner Halle! Nun beginnt für Darren ein Wettlauf gegen die Uhr, denn bevor das Spiel vorbei ist, muss er die Sprengladungen finden, die überall unter den Tribünen versteckt sind.
Genre:Action
Produktion:US, 1995
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH