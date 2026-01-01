Südtiroler Küche
31 Min.Ab 6
31 Min.Ab 6
Südtiroler Küche
Die Südtiroler kochen ihr eigenes Süppchen. In der nördlichsten Provinz Italiens trifft die österreichisch geprägte, traditionelle, bodenständige, alpine Küche auf die leichtere italienische, mediterrane Kochkunst mit ihrer südländischen Raffinesse.Am Schnittpunkt zweier Esskulturen setzt man seit den 80er Jahren ganz bewusst auf Qualität. Naturnahe, einheimische Produkte spielen dabei eine zentrale Rolle, egal ob in einer wildromantischen Berghütte, in einer Hofschänke oder in einem eleganten Haubenlokal serviert. Wenn Südtiroler Bäuerinnen Dampf machen und Südtiroler Spitzenköche herzhafte alpine Spezialitäten mit mediterraner Leichtigkeit kombinieren, so ist ein einmaliges Geschmackserlebnis garantiert.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:CH, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV