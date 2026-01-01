Süß- und Salzwasserangeln in Südnorwegen
27 Min.Ab 12
27 Min.Ab 12
Süß- und Salzwasserangeln in Südnorwegen
Raubfisch-Angeln: Waldo Krause und Matze Wendt starten im Frühsommer zu einer kleinen Angel-Rundreise durch Sörlandet, die beliebte Urlaubsregion im äußersten Süden von Norwegen. Sowohl Meeresangler als auch Süßwasserangler finden hier perfekte Bedingungen vor, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Denn nicht nur vor der Küste und in den Fjorden sind tolle Fänge möglich, sondern auch in den zahlreichen Flüssen und Seen. Die beiden Norwegen-Fans zeigen in diesem Film nicht nur, wie und wo man hier Fische fängt, sondern stellen nebenbei auch einige beliebte Unterkünfte vor.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln, Reise
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba