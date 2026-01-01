Summer of '84
106 Min.Ab 16
106 Min.Ab 16
Summer of '84
Die vier Freunde Davey (Graham Verchere), Tommy (Judah Lewis), Dale (Caleb Emery) und Curtis (Cory Gruter-Andrew) fahren auf BMX-Rädern herum und schwärmen für ihre Nachbarin Nikki (Tiera Skovbye). Nebenbei sind die vier auf der Suche nach dem Cape May Serienkiller, der die Stadt terrorisiert. Hinweise deuten auf einen direkten Nachbarn der Jungs, den unauffällligen Polizisten Wayne Mackey (Rich Sommer)...
Genre:Thriller, Mystery, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Pandastorm Pictures GmbH