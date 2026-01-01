Sunday Horse - Ein Bund fürs Leben
105 Min.Ab 0
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Sunday Horse - Ein Bund fürs Leben
Mit Leidenschaft und Entschlossenheit erkämpft sich die talentierte Springreiterin Debi Walden (Nikki Reed) Anerkennung und Erfolg in einer Sportart, die eigentlich nur der reichen Gesellschaftsschicht vorbehalten ist. Nach einem fast tödlichen Reitunfall muss sie erneut allen Mut und ihre ganze Willensstärke zusammennehmen, um sich ihren größten Traum - die Teilnahme an den 'US National Jumping Championship' - zu erfüllen. Und Debi beweist es allen: Sie gewinnt die Meisterschaft, auf einem Pferd, das bereits für den Schlachter vorgesehen war...
Genre:Biografie, Familie, Sport
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
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