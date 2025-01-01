Suspect - Unter Verdacht
124 Min.Ab 12
124 Min.Ab 12
Suspect - Unter Verdacht
Anwältin Kathleen Riley soll den seelisch wie körperlich zerstörten Vietnamveteran Carl verteidigen, der des Mordes angeklagt ist. Doch schon bald wird klar, dass der Angeklagte unmöglich der Mörder sein kann. Mit Hilfe des karrieresüchtigen Geschworenen Eddie Sanger kommt Kathleen schließlich hinter eine Korruptionsaffäre, in die ihr Klient verwickelt ist. Carl soll von den wahren Schuldigen ablenken. Die Spur der Hintermänner führt direkt zum Gericht.
Genre:Krimi, Thriller
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH