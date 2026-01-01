Sword Art Online the Movie: Progressive - Scherzo of Deep Night
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Sword Art Online the Movie: Progressive - Scherzo of Deep Night
Es sind bereits mehrere Wochen vergangen, seit Asuna und zehntausend andere Nutzer im Online-Rollenspiel "Sword Art Online" eingesperrt wurden. Das junge Mädchen hat sich mit Kirito zusammengeschlossen und kämpft sich mit ihm durch die virtuelle Welt. Die erste Ebene der Festung Aincraid haben die beiden erfolgreich gemeistert, doch nur wer ganz oben ankommt, kann das Spiel lebendig verlassen.
Genre:Anime, Science Fiction, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH