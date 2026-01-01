Sympathy for Delicious
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
Sympathy for Delicious
Seinem Job als DJ kann Dean O'Dwyer (Christopher Thornton) nach einem Unfall, der ihn an den Rollstuhl fesselt, nicht mehr nachgehen. Doch das Schicksal meint es gut mit ihm: In der Band von Ariel Lee (Juliette Lewis) bekommt er eine neue Chance. Doch während er sich mit Leadsänger 'The Stain' (Orlando Bloom) und Managerin Nina Hogue (Laura Linney) anlegt, entdeckt er eine unglaubliche Gabe: Er kann durch Handauflegen Menschen heilen. Doch welchen Weg wird er einschlagen? Den des Rockstars oder des Retters?
Genre:Tragikomödie, Comedy
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
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