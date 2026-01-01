Synchronicity
Synchronicity
Der Physiker Jim Beale entwickelt eine Maschine, die die Grenzen von Raum und Zeit überwinden kann. Während eines Tests erscheint eine seltene Dahlie aus der Zukunft – ein Hinweis darauf, dass seine Erfindung funktioniert. Um dies zu beweisen, muss er das passende Gegenstück in der Gegenwart finden. Die Spur führt ihn zu Abby, einer mysteriösen Frau, die die Blume besitzt und ihn mit ihrer verführerischen Art geschickt dazu bringt, Geheimnisse über seine Zeitmaschine preiszugeben. Als Jim erkennt, dass er einer Femme fatale aufgesessen ist und sie entscheidende Informationen gestohlen hat, nutzt er seine Erfindung, um in die Vergangenheit zurückzureisen und ihren Verrat zu verhindern. Doch dort entdeckt er überraschende Wahrheiten über Abby, seine Maschine und sich selbst – Erkenntnisse, die seine Sicht auf die Realität erschüttern und sein Leben für immer verändern könnten.