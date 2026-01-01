Tai Chi Hero
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Tai Chi Hero
Nachdem Yang ein Dorf vor einem skrupellosen Unternehmer retten konnte, hat er sich den Respekt der Bewohner - allen voran des Dorfältesten und dessen Tochter Chen Yu Niang - erarbeitet. Die beiden sind erprobte Kung-Fu-Kämpfer und geben ihr Wissen darüber an Yang weiter. Doch als Chens Bruder plötzlich wieder auftaucht, droht Ärger: Er will die Dorfbewohner davon überzeugen, dass Yang als Fremder die Kunst des Tai-Chi nicht erlernen darf.
Genre:Action, Kampfsport, Abenteuer
Produktion:CH, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH