Tai Chi Zero
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Tai Chi Zero
Der kleine Yang wird mit einer speziellen Gabe geboren: Er hat eine Wölbung am Kopf, die ihm übermenschliche Kräfte verleiht und die "Drei Blüten in der Krone" genannt wird. Als seine Mutter im Sterben liegt, nimmt sich ein fremder Mann seiner an. Er erkennt Yangs Potential sofort. Der Junge wird zu einem großen Krieger, doch seine besondere Kraft stellt für ihn selbst eine große Gefahr dar: Wenn er sie zu oft nutzt, wird er sterben. Ein Arzt rät ihm, nie wieder zu kämpfen.
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:CH, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH