Taken in Marokko - Die Marrakesch Verschwörung

90 Min.Ab 16
Netzkino
Netzkino
Lisa Brennon ist eine taffe Agentin der Homeland Security. Als ihre kleine Tochter während einer Reise in Marokko entführt wird, verliert die Frau ihre Nerven. Es folgt eine gnadenlose Verfolgungsjagd nach den Entführern. Dabei lässt sich Lisa von nichts und niemandem aufhalten - auch nicht vor den Behörden, die sich der Agentin querstellen. Schon bald findet sie heraus, dass hinter der Entführung ein weit größerer Skandal steckt.

Genre:
Thriller, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH