Tannöd
Tannöd
In einem abgelegenen Dorf liegt ein Bauernhof, den alle nur „Mordhof“ nennen. Jahre zuvor wurde dort eine ganze Familie brutal ausgelöscht – ein Verbrechen, das bis heute ungeklärt ist und das Dorf in eisernes Schweigen hüllt. Niemand spricht darüber, doch jeder scheint mehr zu wissen, als er zugibt. Als eine Fremde in die Gemeinschaft kommt, beginnt sie, die Vergangenheit Stück für Stück zu hinterfragen. Hinter verschlossenen Türen und flüchtigen Blicken entdeckt sie ein Geflecht aus Schuld, Angst und Lügen, das tief in den Alltag der Dorfbewohner hineinreicht. Je näher sie der Wahrheit kommt, desto deutlicher wird, dass das Verbrechen nicht nur ein isolierter Akt war, sondern Ausdruck verdrängter Geheimnisse und dunkler Abgründe. Der Film entfaltet ein beklemmendes Psychogramm einer Gemeinschaft, die sich ihrer Vergangenheit nicht stellt. In einer Atmosphäre ständiger Bedrohung werden moralische Grenzen verwischt – bis die Wahrheit unausweichlich ans Licht drängt.