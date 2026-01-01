Tashunga – Gnadenlose Verfolgung
Nome in Alaska strotzt im Jahr 1889 vor neuen Reichtümern, jedoch nicht für Hudson Santeek (Christopher Lambert). Er hat gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstoßen: Minenbesitzer Sean McLennon (James Caan) besitzt das Gold und er macht die Regeln. In dieser Wildnis-Actiongeschichte unter der Regie von Nils Gaup ('Pathfinder') fordert McLennon fälschlicherweise eine reiche Erzader für sich ein, die Hudson zu schützen schwört, da sich diese auf geheiligtem Inuit-Land befindet. Weil McLennon und seine mörderische Bande auf ihn losgehen, bleibt Hudson nichts anderes übrig, als McLennons Geliebte (Catherine McCormack) als Geisel zu nehmen. Die Verfolgung beginnt, und McLennon verfügt über massive Feuerkraft. Doch im North-Star-Gebiet ist Hudsons Kampferfahrung Gold wert.