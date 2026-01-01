Tauchen mit dem Weißen Hai - Ein Selbstmordkommando?
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Tauchen mit dem Weißen Hai - Ein Selbstmordkommando?
Die meisten Menschen denken, dass der Weiße Hai eine angsteinflößende Fressmaschine ist. Doch das sehen nicht alle so. Eine Gruppe von Wissenschaftlern wagt ein unglaubliches Experiment und baut eine Beziehung zu einem zwei Tausend Pfund schweren Weißen Hai namens Bruce auf. Sie sehen durch seine Augen, schwimmen mit ihm, berühren ihn und am Ende unternehmen sie ein schockierendes Experiment..
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur, Tiere
Altersfreigabe:
12