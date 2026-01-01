Vor TV
Taxi
86 Min.Ab 12
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Taxi
Luc Bessons Helden beschleunigen von 0 auf 100: Nachdem Daniel seinen Job als Pizzabote aufgibt und Taxifahrer wird, lebt er seine Leidenschaft für Geschwindigkeit auf den Straßen Marseilles aus. Das geht natürlich nicht lange gut. Der Polizist Emilien erwischt ihn mit Tempo 200. Dafür dass der Hobby-Rennfahrer seine Taxi-Lizenz behalten darf, soll er Emilien nun helfen, die deutsche Mercedes-Gang -eine gesuchte Bankräuberbande - dingfest zu machen.
Genre:Action, Comedy, Krimi-Drama
Produktion:FR, 1998
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG