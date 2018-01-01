Teen Star Academy - Wir machen aus Dir einen Star!
Teen Star Academy - Wir machen aus Dir einen Star!
Dies ist die beste Schule aller Zeiten! Hier wirst auch Du zum echten Superstar. Doch nicht jeder kommt so einfach auf die Teen Star Academy - nur mit dem richtigen Talent erhält man einen der begehrten Plätze. Jedes Jahr trainieren die Schüler in Teams und treten zum Ende des Schuljahres in einem großen Talentwettbewerb gegeinander an. Hier entsehen Freundschaften, Rivalitäten werden erweckt und es gibt jede Menge Spaß! Doch wer wird dieses Jahr zum Superstar gewählt?
