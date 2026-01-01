Tesla Model 3 Performance vs. NIO ET5 ⚡️ Kampf der Elektro-Titanen
41 Min.Ab 12
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Tesla Model 3 Performance vs. NIO ET5 ⚡️ Kampf der Elektro-Titanen
Der Nio ET5, der Tesla Model 3, zwei absolute Klassiker unter den Elektroautos. Aber wie schlagen sie sich im Direktvergleich? Welchen sollte sich der Elektrowagenfahrer von Morgen am besten zulegen und was hat es mit dem Batteriewechsel statt Ladesäulenaufenthalt des Nio ET5 auf sich? All das und noch einiges mehr kläre ich heute mit fahrkräftiger Unterstützung von meinem Brain Simon und meinem Snowball Nomi.
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12