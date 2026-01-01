Testament of Youth
130 Min.Ab 12
Vera Brittain (Alicia Vikander) ist eine ehrgeizige, unabhängige junge Frau, die 1914 ein Stipendium für Oxford erhält und davon träumt, Literatur zu studieren. Doch ihre Pläne geraten ins Wanken, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Ihr Bruder Edward, ihr zukünftiger Verlobter Roland Leighton (Kit Harington) und enge Freunde melden sich freiwillig zum Kriegsdienst. Getrieben von Liebe und Pflichtgefühl entscheidet sich Vera, ihr Studium aufzugeben und als Krankenschwester an der Front zu arbeiten. Dort wird sie mit dem brutalen Leid der Verwundeten konfrontiert – und mit dem Verlust der Menschen, die ihr am nächsten stehen. Ihre romantische Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Roland wird durch den Krieg zerschlagen.
Genre:Biografie, Drama, Geschichte
Produktion:GB, DK, US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH