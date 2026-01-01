The 6th Day
119 Min.Ab 16
119 Min.Ab 16
The 6th Day
Action-Spektakel mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle: Im Jahr 2015 hat die Wissenschaft große Fortschritte gemacht und ist dazu in der Lage, Menschen zu replizieren - doch das ist laut dem "Gesetz des sechsten Tages" verboten. Als der Pilot Adam Gibson eines Abends nach Hause kommt und dort einen Klon von sich vorfindet, beginnt für ihn ein Kampf ums Überleben: Denn die Verantwortlichen hinter seinem Doppelgänger wollen den Familienvater unbedingt aus dem Weg schaffen.
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN