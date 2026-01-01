Vor TV
The Accountant 2
127 Min.Ab 16
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The Accountant 2
Oscar-Preisträger Ben Affleck schlüpft erneut in die Rolle des brillanten Buchhalters: Christian Wolff wird von der Bundesagentin Marybeth Medina kontaktiert und damit beauftragt, eine vermisste Familie wiederzufinden. Chris heuert seinen Bruder Braxton an, der bei dem Fall helfen soll. Die beiden finden heraus, dass Alberto, der Sohn der Familie, in einem Gefangenenlager in Mexiko festgehalten wird, und machen es sich zur Aufgabe, den Jungen zu befreien.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© MGM International Television Distribution