The Adventurers
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
The Adventurers
Bei den Filmfestspielen von Cannes gelingt einer chinesischen Räuberbande ein millionenschwerer Coup. Der Meisterdieb Cheung Tan (Andy Lau) und seine Truppe stehlen zwei wertvolle Schmuckstücke. Auch das „Seil des Lebens“, ein kostbares Kollier von unschätzbarem Wert, steht auf der Liste von Gangsterboss King Kong (Eric Tsang). Der französische Kriminalpolizist Pierre Bisette (Jean Reno) ist Tan schon seit geraumer Zeit auf den Fersen. Um den König der Diebe zu fassen, zieht Bisette alle Register. Die Verfolgungsjagd führt quer durch Europa, von der glamourösen Côte d'Azur bis nach Prag. - Rasanter Actionkrimi aus chinesisch-tschechischer Koproduktion.
Genre:Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.