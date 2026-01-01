The Age of Shadows
135 Min.Ab 16
135 Min.Ab 16
The Age of Shadows
Kim Jee-woon zeichnet für die Regie des Action-Thrillers verantwortlich: Im Korea der 20er Jahre formiert sich eine Untergrundorganisation, die gegen die feindliche Besatzung aus Japan vorgehen will. Der junge koreanische Polizist Lee soll die Widerstandskämpfer enttarnen und gemeinsam mit seinem japanischen Kollegen Hashimoto gegen sie vorgehen. Das gelingt ihm zunächst auch, doch nach und nach hinterfragt Lee seine eigene Haltung in dem Konflikt.
Genre:Action, Thriller, Drama
Produktion:KR, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Medien AG