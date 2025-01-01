The Amityville Haunting
87 Min.Ab 16
Familie Benson bezieht das berüchtigte Amityville-Spukhaus, indem Jahrzehnte zuvor ein blutiges Familienmassaker stattfand. Nachdem es in dem Haus zu unerklärbaren Phänomenen kommt, lässt der Vater überall im Haus Überwachungskameras installieren und muss aufgrund der Videoaufzeichnungen erschreckt feststellen, dass an den alten Spukgeschichten mehr dran ist, als irgendjemand erahnen konnte.
Genre:Horror
Produktion:USA, 2011
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH