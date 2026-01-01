The Black Dahlia
116 Min.Ab 16
116 Min.Ab 16
The Black Dahlia
Krimi über den mysteriösen Mord an einer jungen Frau: Im Jahr 1947 wird in Los Angeles die entstellte Leiche der 22-jährigen Elizabeth Short auf einer Wiese gefunden. Für die Aufklärung des entsetzlichen Verbrechens werden die Polizisten Leland "Lee" Blanchard und Dwight "Bucky" Bleichert engagiert. Schon bald finden sich die Ermittler in einem Sumpf aus Intrigen, Pornografie, Korruption und Mord wieder.
Genre:Mystery, Thriller, Krimi-Drama
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG