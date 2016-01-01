The Boss - Dick im Geschäft
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
The Boss - Dick im Geschäft
Michelle Darnell, die aus bescheidenen Verhältnissen stammt, hat es geschafft, sich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Als sie jedoch wegen Insiderhandels ins Gefängnis muss, verliert sie fast alles. Nach Absitzen ihrer Haftstrafe muss sie feststellen, dass sich ihre einstigen Freunde und Geschäftspartner von ihr abgewendet haben. Nur ihre ehemalige Sekretärin Claire, die sie nie gut behandelt hat, hat Mitleid und nimmt Michelle bei sich auf.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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