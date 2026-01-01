The Box
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
The Box
Nervenkitzel mit Cameron Diaz: Die Familie von NASA-Techniker Arthur Lewis steckt in finanziellen Nöten. Eines Morgens steht eine Box mit einem roten Knopf vor ihrer Tür - mit einer Nachricht, die den Besuch eines gewissen Mr. Steward ankündigt. Der taucht am nächsten Tag auf und erklärt den Lewis', dass sie eine Million Dollar bekommen, wenn sie binnen 24 Stunden den Knopf der Box drücken. Einen Haken gibt es aber: Wenn sie das tun, stirbt irgendwo auf der Erde ein Mensch.
Genre:Horror, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH