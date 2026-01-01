The Boy Next Door
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
The Boy Next Door
Nervenaufreibender Thriller mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle: Die alleinerziehende Lehrerin Claire lässt sich auf ein sexuelles Abenteuer mit ihrem viel jüngeren Nachbarn Noah ein. Sie macht ihm klar, dass es sich bei der Liebesnacht um eine einmalige Sache handelt. Er jedoch bekommt Claire nicht mehr aus dem Kopf und beginnt, sie auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Mit der Zeit wird der Stalker so unerträglich, dass Claire an den Rand der Verzweiflung gerät ...
Genre:Thriller
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited