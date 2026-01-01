The Canyons: Sex Desire Passion
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
The Canyons: Sex Desire Passion
Eigentlich wollte Tara (Lindsay Lohan) in Los Angeles als Schauspielerin durchstarten, doch der Erfolg blieb aus. Heute ist sie die Gespielin von Kontrollfreak und Filmproduzent Christian (Pornostar James Deen). Als Tara bei einem Vorsprechen für Christians neuestes Filmprojekt auf Ihren Ex-Freund Ryan (Nolan Funk aus 'House at the End of the Street') trifft, lässt sie sich erneut auf eine leidenschaftliche Affäre mit ihm ein. Doch als Christian hinter Taras Geheimnis kommt, beginnt ein grausames Psychospiel um Liebe, Macht und Sex...
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH