The Cave - Bis zum letzten Atemzug
The Cave - Bis zum letzten Atemzug
Tief unter der rauen norwegischen Berglandschaft beginnt ein Abenteuer, das schnell zum Albtraum wird. Die ehemaligen Elitesoldaten Charlotte, Adrian und Viktor haben bereits gemeinsam in Kriegseinsätzen überlebt – nun wollen sie ihre Grenzen ein letztes Mal austesten. Ihr Ziel: ein bislang unerforschtes, gesperrtes Höhlensystem zu durchqueren und als erste Menschen lebend wieder ans Tageslicht zu gelangen. Doch kaum sind sie in die engen, dunklen Gänge abgestiegen, zeigt sich, dass die Höhle mehr verbirgt als nur Fels und Dunkelheit. Mit jedem Meter, den sie tiefer vordringen, wachsen nicht nur die physischen Gefahren, sondern auch psychische Spannungen. Alte Konflikte, Eifersucht und Misstrauen brechen auf, während Sauerstoff, Orientierung und Hoffnung schwinden. Als ein fataler Zwischenfall die Rückkehr unmöglich macht, bleiben nur noch wenige Optionen – und kaum Zeit. In absoluter Finsternis wird die Höhle zu einem tödlichen Labyrinth, in dem jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmen kann.