The Changeling - Das Grauen
The Changeling - Das Grauen
Nach dem tragischen Unfalltod seiner Frau und seiner kleinen Tochter ist für den Komponisten John Russell (George C. Scott) nichts mehr wie zuvor. Auf der Suche nach Einsamkeit und innerer Ruhe zieht er sich in einen abgelegenen, altehrwürdigen Landsitz zurück. Doch die erhoffte Stille bleibt aus. Schon bald wird John von unerklärlichen Geräuschen, nächtlichem Poltern und gespenstischen Erscheinungen heimgesucht. Immer wieder glaubt er, den Geist eines kleinen Jungen zu sehen, der durch die dunklen Flure des Hauses wandert. Bei der Erkundung des Gebäudes entdeckt John einen geheimen Gang, der zu einem seit Jahrzehnten verschlossenen Kinderzimmer führt. Dort findet er lediglich einen alten Rollstuhl und eine geheimnisvolle Spieluhr. Für John steht fest: An diesem Ort muss sich einst ein schreckliches Verbrechen ereignet haben. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, lässt er auf Anraten eines Parapsychologen eine Séance abhalten. Was dabei ans Licht kommt, übersteigt seine schlimmsten Befürchtungen: Eine düstere Wahrheit aus der Vergangenheit verlangt nach Erlösung – und sie wird keine Ruhe geben.