The Changeling - Das Grauen
107 Min.Ab 16
107 Min.Ab 16
The Changeling - Das Grauen
Ein Horror-Klassiker, den u.a. Steven Spielberg, Martin Scorsese und Guillermo del Toro verehren! Der Komponist John Russell (Oscar-Preisträger George C. Scott, „Dr. Strangelove“, „Patton“) zieht sich in ein altes Herrenhaus zurück, um den Unfalltod seiner Frau und seiner Tochter zu verarbeiten. Geplagt von Erscheinungen und nächtlichen Geräuschen hegt er den Verdacht, dass das Gebäude ein düsteres Geheimnis verbirgt. Eine Séance soll Klarheit bringen und enthüllt ein grausames Verbrechen… Peter Medak („Romeo Is Bleeding“, „Hannibal“) inszeniert eine leise, preisgekrönte Gruselgeschichte, die immer wieder zu den besten Haunted-House-Filmen aller Zeiten gezählt wird.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2023 Pandastorm Pictures GmbH